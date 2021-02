Opnieuw nationaal record voor atlete Femke Bol

Tijdens de Copernicus Cup in het Poolse Toruń, waar over twee weken de Europese Kampioenschappen Indoor beginnen, liet ze na twee rondjes 50.66 noteren. Dat is 15 honderdsten sneller dan haar vorige record van 6 februari en de derde tijd ter wereld op dit onderdeel dit jaar. Alleen Shaunae Miller-Ubio van de Bahamas (50,21) en de Amerikaanse Ating Mu (50.52) waren sneller.

Lieke Klaver liep in dezelfde heat als Bol en werd derde in 51,92. Onlangs in Wenen was ze sneller: 51,48. Komend weekend doen zowel Klaver als Bol mee aan de Nederlandse Kampioenschappen Indoor in Apeldoorn.