Britse darter bluft: ’1 miljoen procent dat ik de WK-titel win’

The Asp, zoals zijn bijnaam luidt, verloor in de halve finale van Michael Bully Boy Smith. Wel versloeg hij op weg naar de halve finale darters als Gerwyn Price en Kyle Anderson. En dat heeft zijn dartscarrière veranderd, verklaart hij tegenover dartsbond PDC.

„Ik heb aan heel veel mensen bewezen dat ik kan darten. Voor mijn gevoel speel ik altijd beter tegen betere spelers en dat heb ik tijdens het WK bewezen. Ik kan mijn rust bewaren op het grootste podium.”

Aspinall gelooft er dan ook heilig in dat er nog heel veel in het vat zit voor hem. „Ik geloof voor 1 miljoen procent dat ik wereldkampioen ga worden. Ik zou geen darter zijn geworden als ik dat geloof niet had. Mijn droom is om zowel wereldkampioen als nummer 1 van de wereld te worden. Mijn tijd is nog niet gekomen, hopelijk komt dat nog.”