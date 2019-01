Koeman: ’De Ligt wordt beste verdediger ter wereld’

Koeman is zeer te spreken over de kwaliteiten van de pas 19-jarige aanvoerder van Ajax. „De Ligt en Frenkie de Jong zijn uitzonderlijke talenten. De Ligt is op zijn leeftijd al aanvoerder en speelt op een cruciale positie binnen een team”, zegt hij in een interview met Catalunya Radio.

De bondscoach is niet alleen lyrisch over zijn defensieve kwaliteiten. „Hij beschikt ook over een goed inzicht en heeft hij veel technische kwaliteiten.”