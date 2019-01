Van der Vaart: ’Dan ga ik naar huis’

„Ik vind het krankzinnig. Hij is de beste voetballer van de wereld”, zegt Van der Vaart in gesprek met Marca. „Hij heeft altijd problemen met trainers. Zelfs Zidane vertrouwde hem niet voor honderd procent.”

Ook onder Julien Lopetegui en diens opvolger Santiago Solari is Isco geen zekerheidje. Van der Vaart zal in ieder geval een rigoureuze maatregel nemen als hij been wedstrijd van Real Madrid op bezoek is en Isco staat niet in de basis. „Dan ga ik naar huis.”

In de Champions League neemt Real het volgende maand op tegen Ajax. „Ik ben slecht in voorspellen, maar denk dat het in Nederland 2-2 wordt”, zegt Van der Vaart. „Het is zeker mogelijk voor Real om voor de vierde keer op een rij de Champions League te winnen. In Europa moet je Real nooit afschrijven.”

De Koninklijke krijgt op 5 en 13 maart onder meer te maken met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ajax raakt De Jong komende zomer zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint-Germain. Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van de Ligt eruit ziet. „Ik wil dat ze allebei blijven in Amsterdam, maar het is normaal dat ze aanbiedingen krijgen, want ze zijn erg goed. Ze zullen fantastische carrières meemaken. De Jong doet mij denken aan Guti, hij heeft veel kwaliteit.”