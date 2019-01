Schippers opent indoorseizoen in Karslruhe

Ze krijgt op de 60 meter concurrentie van onder anderen de Zwitserse Mujinga Kambundji, die vorig jaar brons veroverde op de WK indoor in Birmingham. Schippers eindigde daar in de finale als vijfde.

De Utrechtse sprintster doet zes dagen later mee aan de Indoor Meeting in Madrid. Schippers heeft haar zinnen deze winter gezet op de Europese titel op de kortste sprintafstand. De EK indoor is dit jaar van 1 tot en met 3 maart in Glasgow. De 26-jarige atlete heeft een persoonlijk record van 7,00 seconden op de 60 meter. Ze werd in 2015 Europees kampioene.

Schippers vertoeft deze maand in Zuid-Afrika voor een trainingskamp. Ze traint weer bij haar oude coach Bart Bennema, nadat haar Amerikaanse coach Rana Reider dit najaar vrij plotseling de samenwerking verbrak om terug te keren naar zijn familie in de Verenigde Staten.