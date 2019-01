Mourinho casht in Qatar

Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen als trainer van Manchester United. Slechts een paar weken later maakte beIN bekend dat Mourinho bij de zender getekend had. Volgens de Engelse Times krijgt Mourinho zo’n 68.000 euro per wedstrijd.

De kijkers hoeven echter geen spannende uitlatingen over Manchester United te verwachten. Bij zijn ontslag ging de Portugees akkoord met een vertrouwelijkheidsclausule, waardoor hij het onderwerp zal mijden.