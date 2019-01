Sjarapova wacht clash met Wozniacki

De 31-jarige Russin had geen moeite met Rebecca Peterson uit Zweden: 6-2 en 6-1. Sjarapova stuit in de volgende ronde op Caroline Wozniacki. De tennisster uit Denemarken won vorig jaar de Australian Open.

Sjarapova toonde zich in 2008 de beste in Melbourne. In 2012 en 2015 verloor ze de finale. Vorig jaar vloog ze er in de derde ronde uit. De winnares van vijf grandslamtoernooien bereikte in 2018 alleen op Roland Garros de kwartfinales.