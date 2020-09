Jumbo-Visma wacht in zaak Dylan Groenewegen nog op uitspraak UCI

Dylan Groenewegen Ⓒ ANP/HH

Er is nog geen zekerheid over wanneer Dylan Groenewegen zijn rentree maakt. Sportief directeur Merijn Zeeman laat weten dat Jumbo-Visma nog altijd in afwachting is van het onderzoek van de Internationale Wielrenunie UCI. Dit naar aanleiding van het sprintincident begin augustus in de Ronde van Polen, waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zwaargewond raakte toen Groenewegen hem de hekken in reed.