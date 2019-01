Nadal: ’Het zal zwaar worden’

Alex De Minaur is de volgende opponent van de nummer twee van de wereld. Het is de eerste keer sinds 1982 dat een speler op drie Australiërs stuit in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.

Nadal zegevierde eenvoudig in zijn eerste twee partijen, maar van De Minaur wordt meer tegenstand verwacht. Down Under wordt reikhalzend uitgekeken naar de clash tussen Nadal en de nummer 29 van de wereld, die vrijdag wordt afgewerkt. De Minaur won vorige week in Sydney voor het eerst in zijn leven een ATP-toernooi.

Alex de Minaurm is fanatiek en razendsnel. Ⓒ REUTERS

„Ja, hij is een geweldige speler”, prijst Nadal zijn aanstaande tegenstander tegenstander. „Hij is een geweldige, jonge speler, die met veel vertrouwen op de baan staat. Het zal zwaar worden. Ik moet er klaar voor zijn.”

De Australian Open is het enige grandslamtoernooi dat Nadal één keer won. In 2009 versloeg de Mallorcaan Roger Federer in de eindstrijd. In 2012, 2014 en 2017 verloor Nadal de finale. In 2018 moest de gravelkoning net als in 2010 opgeven in de kwartfinales. In de derde ronde vloog hij er één keer uit. In 2004 bleek Lleyton Hewitt in die fase van het toernooi in een vijfsetter te sterk.

Nadal won in zijn loopbaan al zeventien grandslamtoernooien. Behalve die ene titel in Melbourne, zegevierde hij elf keer op Roland Garros, twee keer op Wimbledon en drie keer bij de US Open.