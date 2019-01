Gasly wil strijd aan met Verstappen

„Max is één van de snelste coureurs op de grid. Het is geweldig om met hem een team te vormen”, zei Gasly tegen Motorsport-Total. „Het zal een tijdje duren voordat ik concurrerend kan zijn, maar ik ben niet naar Red Bull gekomen om tweede rijder te worden. Daar zou ik niet tevreden mee zijn.”

De 22-jarige Fransman komt over van Toro Rosso en vervangt de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo. Gasly moet nog erg wennen aan zijn nieuwe werkgever. „De cultuur van dit team is anders, het is erg Brits. Het zal tijd kosten, maar in de loop van het seizoen hoop ik optimaal te presteren. Als ik met de auto kan winnen, zou dat geweldig zijn. Als de auto slechts goed genoeg is voor de top-5, wordt dat het doel.”