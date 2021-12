Premium Het beste van De Telegraaf

Krankzinnig en visionair met duister kantje: zó bracht pa Richard de Williams-zusjes naar tennistop

Door Marc Vermeiren Kopieer naar clipboard

Serena Williams (L) heeft Steffi Graf verslagen op Indian Wells in 1999 en viert dat met vader Richard (M) en zus Venus (R) Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Het was slechts een kwestie van tijd voordat Hollywood zou komen aankloppen. Hoe twee Afro-Amerikaanse zussen door hun excentrieke vader Richard Williams (79) vanuit de grauwste getto naar de top van het ’lelieblanke’ tennis geloodst werden, was perfect materiaal voor een film. In de VS wordt ’King Richard’ zelfs al getipt voor een Oscar.