’Murray kan terugkeren na operatie’

De 40-jarige Amerikaan onderging zelf zo’n operatie en is nu weer teruggekeerd op de ATP-Tour. Murray denkt dat een dergelijke ingreep het einde van zijn loopbaan zou betekenen. De 31-jarige Schot twijfelt tussen een operatie of een maand of vier rust nemen en dan nog een keer meedoen aan Wimbledon.

„Ik geloof er persoonlijk wel in dat Murray kan terugkeren”, zegt Bryan in gesprek met de BBC. Murray vindt het vooral belangrijk dat de pijn uit zijn heup verdwijnen. Waarschijnlijk beslist hij op korte termijn of hij geopereerd zal worden.

„Ik denk dat hij voor een operatie zal gaan”, stelt Bryan, winnaar van zestien grandslamtoernooien in het dubbelspel. „Hij heeft mij in de gaten gehouden als een havik. Hij vroeg hoe ik me voelde na wedstrijden, na trainingen en op welk niveau ik zit. Hij probeert in te schatten hoe lang het hem zou kosten om terug te keren.”

Murray ging maandag in de eerste ronde van de Australian Open onderuit tegen Roberto Bautist-Agut.

