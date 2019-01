Zuid-Korea wint met Heung-Min

De spits van Tottenham Hotspur bereidde het tweede doelpunt van Kim Min-Jae voor. Hwang Ui-Jo opende de score met een benutte strafschop. Heung-Min, spelend met de aanvoerdersband om een bovenarm, mocht de eerste twee duels met de Filipijnen (1-0) en Kirgizië (1-0) overslaan. Daardoor kon hij zondag nog met Tottenham Hotspur tegen Manchester United spelen.

Zuid-Korea plaatste zich met drie overwinningen als groepshoofd voor de achtste finales. Als de ploeg de finale haalt, dan kan Tottenham Hotspur pas in februari weer een beroep doen op Heung-Min. Trainer Mauricio Pochettino had zijn Koreaanse aanvaller liever in Londen gehouden. Want aanvaller Harry Kane staat voorlopig met een enkelblessure aan de kant.

Pochettino liet zondag al weten dat hij Vincent Janssen nog steeds niet nodig heeft. Hij denkt de afwezigheid van Kane en Heung-Min anders op te kunnen lossen.