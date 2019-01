Wöber eerst verhuurd aan Sevilla

Ajax en Sevilla bereikten vorige week al in hoofdlijnen akkoord over een transfer van de twintigjarige Oostenrijker. Een definitieve overgang liet op zich wachten omdat beide clubs geen overeenstemming bereikten over de laatste details van de deal. Uiteindelijk is besloten dat Sevilla de linksbenige verdediger nu eerst een half jaar huurt.

Wöber kwam sinds de zomer van 2017 tijdens 39 officiële duels in actie voor Ajax. Hij speelde dit seizoen nog mee in vier groepsduels in de Champions League.