Lauda verlaat ziekenhuis

De 69-jarige drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op 2 januari opgenomen. Hij had griep en verbleef uit voorzorg op de intensive care.

Artsen namen geen risico met de Oostenrijker, die in augustus de longen van een donor kreeg nadat hij tijdens een vakantie op Ibiza een longinfectie had opgelopen en amper nog kon ademhalen.

De Oostenrijker is een van de bazen van het Formule 1-team van Mercedes en was longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring.