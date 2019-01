Franse motorcoureur Metge wint in Dakar

Hij finishte na een klassementsproef over 313 kilometer in een tijd van 3 uur en 46.38 minuten. De Braziliaan Daniel Nosiglia Jager eindigde als tweede, op 2 minuten van de winnaar. Met een achterstand van 3.28 minuten op Metge kwam de Chileen Pablo Quintanilla als derde binnen.

De Australiër Toby Price (KTM), die als vijfde eindigde op 3.29 minuten van Metge, bleef aan de leiding in het klassement. Quintanilla volgt op 1 minuut en 2 seconden. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) heeft als nummer drie met een achterstand van 6.35 minuten ook nog uitzicht op de eindzege.

De Franse Yamaha-rijder Adrien van Beveren, de nummer vier van het klassement, kwam vlak voor de finish tot stilstand wegens mechanische problemen. Hij verspeelde daardoor zijn titelkansen.

Derde zege Al-Attiyah

Bij de auto's pakte klassementsleider Nasser Al-Attiyah zijn derde dagzege. De coureur uit Qatar had een voorsprong van bijna vijf minuten op de Spanjaard Nani Roma. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers kwam als derde binnen, op ruim zeven minuten van de winnaar.

In het klassement leidt Al-Attiyah comfortabel. Roma moet donderdag in de laatste etappe tussen Pisco en Lima als nummer twee ruim 51 minuten op hem goedmaken. Al-Attiyah veroverde al twee keer de eindzege in de Dakar Rally, in 2011 en 2015.

