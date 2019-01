FOTO’S - Koeman opent Cruyff Court in Barcelona

De bondscoach deed dat in het Sant Vicenç dels Horts, een wijk in Barcelona. „Ik geloof dat kinderen ruimte nodig hebben, zodat ze gewoon lekker naar buiten kunnen om te sporten en spelen”, zei de keuzeheer van Oranje, die in 1992 met Barcelona de Europa Cup I veroverde.

De jeugd in Barcelona kijkt en luistert naar Ronald Koeman. Ⓒ EPA

Ontwikkeling

„Op die manier worden kinderen fysiek en mentaal sterker en ontwikkelen zij zich. Dat is ook de manier waarop ik het geleerd heb. Ik ben erg blij en voel me vereerd met een eigen Cruyff Court, zo vlakbij Barcelona. Een plek die voor mij, en voor Johan, veel heeft betekend.”

Het door Koeman geopende Cruyff Court was het 23e in Spanje en het 250e Cruyff Court wereldwijd. Koeman verrichtte de opening samen met Susila Cruijff (dochter van Cruijff en voorzitter van het bestuur van de Spaanse Cruyff Foundation), Jaume Giro (directeur van La Caixa Banking Foundation), Jordi Cardoner (eerste vice voorzitter van Barcelona en de Barça Foundation) en Maite Aymerich, de burgemeester van Sant Vicenç dels Horts.

Jordi Cadoner, Susila Cruijff, Ronald Koeman, Jaume Giro en Maite Aymerich (vlnr) bij de opening van het Cruyff Court in Barcelona. Ⓒ EPA