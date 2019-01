Ronaldo bezorgt Juventus Italiaanse Supercup

Ronaldo weet hoe het is om in een eindstrijd te scoren. Het was alweer zijn negentiende doelpunt in dertig finales met zijn club of land. AC Milan speelde het laatste kwartier met tien man. Franck Kessie kreeg een rode kaart voor een smerige overtreding op Emre Can.

Juventus won vorig seizoen de landstitel en de beker. AC Milan mocht strijden om de Supercup omdat het de bekerfinale verloor van Juventus. De Supercup werd voor ruim 61.000 toeschouwers afgewerkt in Jeddah, de tweede stad van Saudi-Arabië.

Daar was lang niet iedereen blij mee in Italië. De kritiek op de speelstad zwelde aan na de moord op journalist Jamal Khashoggi. Veel Italianen vinden het ook een schande dat vrouwen uit Saudi-Arabië de wedstrijd alleen mochten bekijken op tribunes waar geen mannen zaten.

7 miljoen euro

De Italiaanse Supercup werd wegens commerciële doeleinden de afgelopen jaren vaker ver van Italië afgewerkt. Naar verluidt heeft Saudi-Arabië zo’n 7 miljoen euro voor de eindstrijd betaald.