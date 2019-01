Pijnlijke Copa-uitschakeling Atletico op eigen veld

Na de 1-1 tegen Girona van vorige week gaf de ploeg van Diego Simeone in de thuiswedstrijd een 3-2 voorsprong vlak voor tijd uit handen: 3-3. Zo bekert niet Atletico, maar Girona verder.

Nikola Kalinic opende in de beginfase de score namens Atletico, maar Girona vocht knap terug. Via treffers van Valery Fernandez en Cristhian Stuani stonden de bezoekers na een uur verrassend op voorsprong. Halverwege de tweede helft zorgde Angel Correa echter voor 2-2 waarna Antoine Griezmann - die kort na de 1-2 was ingevallen - op fraaie wijze het tweeluik leek te beslissen: 3-2.

In de 88e minuut tikte Seydou Doumbia de bal echter van dichtbij in het Madrileense doel, waarna Atletico vergeefs op jacht ging naar de vereiste winst. Zo kunnen de Madrilenen sowieso één prijs vergeten. In de competitie staat de ploeg tweede, op vijf punten van koploper Barcelona. In de Champions League kruist Atletico volgende maand de degens met Juventus.