Overmars: ’Hele avond gratis bier voor Ajax-fans’

„Ik heb wat bijnamen en die hoor ik regelmatig. Ook net weer, terwijl ik hier rondliep”, sprak Overmars de supporters toe, doelend op onder meer Marc Netto, hoe hij zo nu en dan wordt genoemd. „Maar daar gaat het vanavond niet om. Wat ik namens Ajax mag zeggen, is dat er de hele avond gratis bier is.”

En daarmee kreeg de directeur spelersbeleid de handen vanzelfsprekend op elkaar en werd hij door de fans luidkeels toegejuicht. In het nieuwe onderkomen, dat is gevestigd in de parkeergarage van de Johan Cruijff ArenA, kunnen negenhonderd fans terecht.