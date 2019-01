’Van der Aat nieuwe algemeen directeur NAC Breda’

Dat meldt BN De Stem woensdagavond. Het voormalig directielid van Ajax is in de afrondende fase van de onderhandelingen met de nummer 17 van de Eredivisie, waar hij de opvolger moet worden van Nicole Edelenbos. Zij is sinds 21 december interim directeur bij de Bredanaars, en haar overeenkomst is per dag opzegbaar.

De overeenkomst zal naar verwachting rond het weekeinde worden beklonken. Als beide partijen de handtekeningen hebben gezet, zal Van der Aat officieel gepresenteerd worden in Breda.