Scorende Strootman in slotfase onderuit

Het duel eindigde in 2-1. Wahbi Khazri was de gevierde man bij de thuisploeg. De Tunesiër scoorde in de 59e en in de 88e minuut. Daarmee maakte hij de vroege openingsgoal van Strootman ongedaan.

Het sukkelende Marseille behaalde eind november de laatste competitiezege. Daarna bleef een overwinning in negen duels op rij, in alle competities, uit. De ploeg van Strootman zakte naar de teleurstellende negende plaats. Saint-Etienne steeg naar de derde plek.

Eerder op de avond speelde Olympique Lyon, met Memphis Depay en Kenny Tete als basisspelers, ternauwernood gelijk bij Toulouse: 2-2. AS Monaco hield een punt over aan het thuisduel met OGC Nice: 1-1.

