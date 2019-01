Ryan Babel is altijd in voor een verrassing

Ryan Babel baart opzien met zijn keuze voor Fulham. „Ik verwacht nog steeds dezelfde Premier League.” Ⓒ FOTO’S HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - De wegen van Ryan Babel blijven ondoorgrondelijk. Zijn trip door het profvoetbal is bijzonder, want na achttien zeer succesvolle maanden bij de Turkse kampioen Besiktas sprong de 32-jarige international eerder deze week op de half ontspoorde trein van Fulham. Terug in de Premier League, waar zijn eerste buitenlandse avontuur begon toen hij in 2007 voor liefst zeventien miljoen euro van Ajax naar Liverpool verkaste.