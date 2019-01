Ploeggenoot Vormer krijgt Gouden Schoen van Mertens

De 26-jarige middenvelder van Club Brugge ontving de bijbehorende onderscheiding, de Gouden Schoen, uit handen van international Dries Mertens.

Vanaken kreeg tijdens de 65e editie van de verkiezing 250 punten toegekend. Daarmee won hij ruimschoots van buitenspeler Mehdi Carcela (143 punten, Standard Luik) en spelverdeler Alejandro Pozuelo (119 punten, Racing Genk).

Vanaken is de opvolger van ploeggenoot Ruud Vormer. Zijn prestaties vorig jaar ontgingen ook bondscoach Roberto Martinez niet. In september speelde hij in en tegen Schotland (0-4) zijn eerste interland.