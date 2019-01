Nuis betreurt ophef: ’Ik lijk nu net een crimineel’

Kjeld Nuis Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De diskwalificatie van Kjeld Nuis bij het EK sprint in Collalbo deed flink wat stof opwaaien. Met name zijn verhitte reactie na afloop van de eerste 1000 meter kwam de tweevoudig olympisch kampioen op veel kritiek te staan. Sportvrouw van het Jaar Suzanne Schulting was een van de criticasters en haalde venijnig uit richting de Sportman van het Jaar, die ineens niet meer de Koning van Pyeongchang was, maar de Driftkikker van Collalbo.