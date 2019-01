Het tumultueuze EK-weekeinde ligt nu een paar dagen achter je. Hoe blik je terug op de verhitte discussie met de scheidsrechter?

„Ja, het heeft heel wat losgemaakt. Het verdiende ook niet de schoonheidsprijs, laat dat duidelijk zijn, maar ik vind het jammer dat het zo’n ding is geworden. Het is blijkbaar de andere kant van de medaille. Als ik tegenwoordig een scheet laat, vindt heel Nederland daar wat van. Daar schrik ik wel van. Ik heb me naar mijn idee niet belachelijk gedragen. Er werd door sommigen gedaan alsof ik de scheidsrechter een klap had gegeven. Dan denk ik: kom op, jongens.”

Kun je verklaren waarom je zo boos werd?

„Ik had weken naar het toernooi toegeleefd. En dan rijd je een wereldrecord buitenijs op de 1000 meter, maar doe je plots niet meer mee. Dat ging er bij mij niet in en ik wilde met eigen ogen zien of de diskwalificatie terecht was. Het begon in de tent. Ik trok mijn schaatsen uit en toen werd mij verteld: ’Je bent gediskwalificeerd, mazzel!’ Ja, dat kun je in mijn ogen niet zo doen. Ik vroeg of ik de beelden mocht zien, maar daar was de scheidsrechter niet toe verplicht, zei hij. En toen liep hij weg. Ja, dan word je pissig. Ik ging achter hem aan en reageerde vervolgens vanuit mijn emotie. Ik liep nog rond met hartslag 180. Ik snap dat het misschien heftig overkwam, maar het gebeurde in het heetst van de strijd.”

Je pakte vervolgens de accreditatiekaart van de scheidsrechter. Veel mensen vonden dat intimiderend. Wist je echt niet dat hij Berri de Jonge heette?

„Nee, echt niet. Ik had hem nog nooit gesproken. Maar deze man ging over mijn diskwalificatie en dus wilde ik zijn naam weten. Het klinkt lullig, maar het voelde alsof hij mijn toernooi verpestte.”

Toch heb je de volgende dag je excuses aangeboden.

„Het was nooit mijn bedoeling om intimiderend over te komen. Daarom heb ik de volgende dag mijn excuses aangeboden en die heeft hij geaccepteerd. Achteraf hadden we het beter in een afgesloten ruimte kunnen oplossen.”

Lees het hele verhaal met Kjeld Nuis in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van donderdag 17 januari of in de link hieronder: