Nuis: ’Schulting zal dat blijkbaar nodig hebben gehad’

„Wat ik van haar opmerkingen vond? Laat ik daar maar niks over zeggen”, zegt de tweevoudig olympisch kampioen. „Ze zal het blijkbaar nodig hebben gehad. Nee, ik heb geen contact met haar gehad”, aldus Nuis, die vertelt zijn excuses te hebben aangeboden aan de scheidsrechter.

Accreditatiekaart

„Ik had hem nog nooit gesproken. Maar deze man ging over mijn diskwalificatie en dus wilde ik zijn naam weten”, zei Nuis over het voorval waarbij hij de accreditatiekaart van de scheidsrechter pakte.

„Het was nooit mijn bedoeling om intimiderend over te komen. Daarom heb ik de volgende dag mijn excuses aangeboden en die heeft hij geaccepteerd. Achteraf hadden we het beter in een afgesloten ruimte kunnen oplossen.

Lees het hele verhaal met Kjeld Nuis in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van donderdag 17 januari of in de link hieronder: