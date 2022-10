PSV rest van jaar zonder Saibari

In Friesland raakte de ziekenboeg van PSV weer wat voller, omdat Ismael Saibari en Yorbe Vertessen uitvielen met spierblessures. Beiden zijn logischerwijs niet inzetbaar tegen FC Zürich. Saibari heeft een hamstringblessure opgelopen en zal pas weer in het nieuwe jaar aansluiten. Vertessen, die aan het begin van het seizoen al langdurig uit de roulatie was door een blindedarmoperatie, zal naar verwachting wel nog in actie komen dit kalenderjaar. De 21-jarige Saibari speelde dit seizoen tot op heden zeven duels in de Eredivisie. Daarin kwam hij niet tot scoren voor de nummer 3. Vertessen maakte in vijf competitiewedstrijden, waarvan vier als invaller, ook geen doelpunten. Vertessen was vorige week wel twee keer trefzeker tegen FC Zürich in de Europa League (1-5).

Positief nieuws

Positief nieuws van het blessurefront is er ook voor PSV, want Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Junior zijn duidelijk op de weg terug. Het drietal trainde woensdagochtend met de groep mee in het eerste kwartier, dat voor de pers toegankelijk was. Naar verwachting komt FC Zürich-thuis voor hen alle drie nog te vroeg. Maar een rentree voor de vanwege het WK in Qatar vervroegde winterstop over een maand ingaat, is wellicht wel haalbaar voor het drietal, waarbij voor Mauro Junior en Madueke geldt, dat ze zo lang weg zijn geweest, dat het optrainen naar inzetbaarheid op wedstrijdniveau wel zorgvuldig moet gebeuren.

Madueke trainde weer met de groep mee. Ⓒ ANP/HH

Voor Luuk de Jong, die sinds de thuisnederlaag tegen Rangers FC eind augustus uit de running is, lijkt het sowieso haalbaar om de komende weken weer wedstrijdminuten te maken. Dat zou goed nieuws zijn voor de spits met het oog op zijn WK-ambities. De Jong wordt vanwege zijn kwaliteiten als kopper gezien als mogelijke pinchhitter in de WK-selectie, maar heeft sinds het EK in de zomer van 2020, waar hij tweemaal inviel, geen interland meer gespeeld.

De 38-voudig international zat onder bondscoach Louis van Gaal nog wel een keer in de Oranje-selectie zonder in actie te komen. De Jong kan zich de komende weken nog in de kijker spelen voor de WK-selectie. Na de wedstrijd tegen FC Zürich heeft PSV nog acht duels op het programma staan voor het WK begint, waaronder twee Europa League-wedstrijden tegen Arsenal en de toppers tegen Ajax en AZ.

Boscagli

Naast Branthwaite, Vertessen, Saibari, De Jong, Madueke en Mauro Junior kan PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ook nog altijd niet beschikken over Olivier Boscagli, die herstellende is van een kruisbandblessure en pas in het nieuwe jaar zal aansluiten, en routinier Marco van Ginkel.

Bij de afsluitende training voor FC Zürich-thuis sloten woensdagochtend twee talenten van PSV onder 18 aan. Het gaat om Tim van den Heuvel, een 17-jarige in het Limburgse Weert geboren middenvelder, die al sinds 2013 in de opleiding actief is. En om Emir Bars, een 17-jarige uit Helmond afkomstige middenvelder, die ook al negen jaar in de PSV-opleiding zit. Beiden zijn spelers uit het onder 18-team dat wordt gecoacht door Theo Lucius. Vorig seizoen werden zij met Lucius kampioen in de onder 17-competitie. De onder 18-lichting wordt bij PSV gezien als een van de sterkste lichtingen in jaren en links en rechts is al de vergelijking gemaakt met de lichting waaruit Cody Gakpo, Armando Obispo en Jordan Teze uit zijn voortgekomen.