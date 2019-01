Onvrede ligt op de loer bij FC Groningen

De top van de club wil trainer Danny Buijs alle mogelijke middelen aanreiken om weg te komen van plek 15, maar daarbij krijgt hij na de winter wel te maken met een hele andere groepsdynamiek.

Van de vijftien punten in totaal haalde Buijs er sinds november elf uit de laatste zeven wedstrijden. De trainer leek het met zijn piepjonge maar gretige groep dus net voor het begin van de winterstop beter voor elkaar te hebben. Een paar gerichte versterkingen erbij zouden hem nog verder helpen. Het werden er een half dozijn en daar blijft het bij. Buijs wordt daarmee direct voor zijn volgende uitdaging gesteld.

Reparatie

De clubleiding heeft snel zijn reparatiewerkzaamheden, ten opzichte van de transferzomer, afgerond door midtwintigers als Thomas Bruns, Iliass Bel Hassani en Paul Gladon toe te voegen aan de jonge groep. Tegelijkertijd is iedereen binnen Groningen zich ervan bewust dat in de winter, met een lege portemonnee, alleen jongens met een krasje of nauwelijks minuten in de benen kunnen worden gehaald. Dat geldt ook voor Bruns (106 minuten), Bel Hassani (0 minuten) en Gladon (één invalbeurt in blessuretijd bij het Belgische Sint Truiden). De eerste twee zijn direct beoogde versterkingen voor de basis, maar hebben dus tijd nodig.

„De jongens worden alleen wedstrijdfit door te spelen”, zegt Buijs. „Pas 1 februari, als Ritsu Doan ook terugkeert van de Azië Cup, kunnen we zien hoe iedereen er precies op staat in dat opzicht. Ik zit in ieder geval ruimer in mijn keuzes. We hadden misschien wel de kleinste selectie van de Eredivisie.”

Teleurstelling

De huurlingen Curiel Antuna en Mateo Cassierra werden door FC Groningen teruggestuurd naar respectievelijk Manchester City en Ajax, omdat ze niet voldeden. Talenten als de Japanner Ko Itakura, Mo El Hankouri en Kaj Sierhuis zijn tevens binnengehaald met het oog op de (nabije) toekomst. Maar hoe reageert een spelersgroep op een half elftal nieuwelingen? Spelers die hun plek verliezen, raken teleurgesteld en van de jongens zonder ritme wordt desondanks wel verwacht dat ze meteen presteren.

En dan kan FC Groningen aan de bak. Nummer zes Heracles komt op bezoek, daarna wachten PSV (uit), Willem II (uit), Vitesse (thuis) en Feyenoord (thuis). Buijs is aan de ene kant voorzien met zoveel extra spelers, maar wacht tevens de taak om er weer een geheel te maken. Het slot van 2018 was prima qua puntenaantal. In het Hoge Noorden hoopt men op een soortgelijk vervolg.

