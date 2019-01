Reus Karlovic verliest ondanks 59 aces

Karlovic is sowieso een bijzondere tennisser want hij is 2.11 meter lang en inmiddels 39 jaar oud. Hij staat al vijftien jaar in de tophonderd en is momenteel de nummer 73 van de wereld.

De Kroatische reus kan – mede dankzij zijn lengte – uitstekend serveren en ook heel aardig volleren. Maar zijn voetenwerk is slecht en er in de loop van de jaren ook niet beter geworden. Ook daarom was de vliegensvlugge Kei Nishikori (ranking 9) de uitgesproken favoriet in de tweede ronde van de Australian Open.

Maar tot ontzetting van de vele Japanse tennisfans in de Margaret Court Arena werd het razend spannend. Karlovic leverde alleen in de eerste set een servicegame in, maakte een 2-0 achtstand in sets goed en had in de allesbeslissende supertiebreak (tot tien punten) bij 6-6 nog steeds uitzicht op de winst.

Op het allesbeslissende moment, na bijna vier uur tennis, haperde echter de service van de vriendelijke Kroaat en daardoor bleef een stunt uit. Nishikori, die het hele duel de zwakke backhand van Karlovic had bestookt, viel op zijn knieën na de laatste klap. Dankbaar en vermoeid. Hij had vijftig aces minder geslagen dan zijn opponent, maar toch gewonnen.