Richard Krajicek: Het effect van de toptien

Het is niet onmogelijk voor Robin om hem te verslaan, dat heeft hij in het verleden ook al eens laten zien. Maar dit keer was er geen houden aan, omdat Berdych buitengewoon sterk serveerde. Eerlijk gezegd schrok ik wel van de uitschakeling van Kiki, want ik had haar goede kansen gegeven om ver te komen. Niemand in het vrouwentennis speelt momenteel echt veel beter dan Kiki.

Toch weet ik uit eigen ervaring wat het voor een tennisser betekent om de toptien binnen te komen. Als je na jaren zwoegen tot de beste tien tennissers van de wereld behoort, gaat er een soort jeugddroom in vervulling. Wanneer zo’n groot doel is bereikt, wordt het onbewust moeilijk om echt superscherp te blijven. Dat heeft niets met extra druk of spanning te maken, maar het is meer een soort natuurlijke reactie als je iets bijzonders hebt gepresteerd.

Zelf heb ik in mijn loopbaan twee van die momenten gekend. Toen ik de toptien binnenkwam, duurde het twee maanden voordat ik weer goed ging spelen. Na het winnen van Wimbledon tenniste ik maar liefst een half jaar niet goed. De beste remedie is verliezen. Als dat een paar keer gebeurt, krijg je vanzelf weer de juiste focus en weet je weer waar je aan moet werken.

Alleen de echt groten der aarde zijn in staat het ene megasucces na het andere te boeken. Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal raken niet uit hun evenwicht wanneer ze een grote titel winnen. Dat maakt ze buitengewoon.

Federer is momenteel de man in vorm bij de Australian Open. Als hij fysiek in orde blijft, zie ik hem in Melbourne zo maar zijn 21e grandslamtitel winnen. Al is Djokovic natuurlijk ook een favoriet.

Het is jammer dat Andy Murray zich niet meer in deze strijd kan mengen. Maar die heupproblemen zijn al lang gaande en ik had wel het sterke vermoeden, dat dit niet meer goed zou komen. Het is mooi dat Murray – met concurrenten als Federer, Djokovic en Nadal – toch nog de nummer één van de wereld is geweest. Dat past bij zijn mooie carrière.

Ondertussen wordt duidelijk dat er een paar uitstekende spelers klaarstaan om de macht over te nemen. Alexander Zverev heeft onder meer via zijn overwinning bij de ATP Finals al laten zien waartoe hij in staat is. Ook de twintigjarige Stefanos Tsitsipas is een man van de toekomst. Hij is de enige die dit jaar in staat was het Federer erg moeilijk te maken. Tijdens de Hopman Cup in Perth verloor deze bijzondere Griekse jongen in twee spannende tiebreaks van de maestro. Dat zegt wel wat.