'Ik schrok van uitschakeling Bertens'

„Eerlijk gezegd schrok ik wel van de uitschakeling van Kiki, want ik had haar goede kansen gegeven om ver te komen. Niemand in het vrouwentennis speelt momenteel echt veel beter dan Kiki”, schrijft de voormalig Wimbledon-kampioen.

Bertens is sinds eind 2018 toptienspeelster. De 27-jarige Nederlandse bezet de negende plek op de WTA-ranglijst. „Toch weet ik uit eigen ervaring wat het voor een tennisser betekent om de toptien binnen te komen. Als je na jaren zwoegen tot de beste tien tennissers van de wereld behoort, gaat er een soort jeugddroom in vervulling. Wanneer zo’n groot doel is bereikt, wordt het onbewust moeilijk om echt superscherp te blijven”, aldus Krajicek.

