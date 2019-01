Gesink wil in Giro afrekenen met Dumoulin

„Voor de Giro heeft Primoz aangegeven dat hij voor de zege gaat. Dan kan het niet zo zijn dat ik nog even een eigen agenda afwerk”, aldus de Achterhoeker, die weet dat er dan onder meer afgerekend moet worden met Tom Dumoulin.

„Het is heel mooi voor de Nederlandse sport wat Dumoulin presteert, maar hij is ook een concurrent. Wij zijn er om de Giro te winnen. We hebben ook geen sprinter mee, alles is op Primoz afgestemd”, geeft hij een duidelijk signaal af naar Dumoulin.

Lees in De Telegraaf van 17 januari of in de link hieronder het hele interview met Robert Gesink: