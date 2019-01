Saint Kitts trekt St. Juste

Jeremiah St. Juste (l.) wordt gelinkt aan Zenit Sint-Petersburg en Shakhtar Donetsk. „Maar ik denk daar nu niet over na.” Ⓒ VI Images

ROTTERDAM - De roots van Feyenoorder Jeremiah St. Juste liggen deels in de Caraïben, paradijs van zon, zee, strand. Maar de verdediger werd geboren in Groningen, groeide op in Marum en werd als voetballer groot in Heerenveen. Het nuchtere noorden van ons land is letterlijk en figuurlijk ver verwijderd van Caraïbische sferen, maar niet voor St. Juste. „Die heb ik er zelf altijd ingehouden met lekkere muziek in de kleedkamer en zo.”