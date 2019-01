’Vijand van AS Roma wil weg bij Barça’

De 21-jarige aanvaller komt sinds zijn overstap van Bordeaux naar Barcelona slechts sporadisch in actie voor de topclub. Zowel in de Champions League als in La Liga was er één basisplaats weggelegd voor de man van 41 miljoen euro.

Malcolm is door trainer Ernesto Valverde buiten de selectie gelaten voor het Copa del Rey-treffen met Levante. Meerdere clubs in Engeland, China en Italië zouden de kleine aanvaller op de voet volgen.

Het is de vraag of AS Roma één van die die Italiaanse clubs is. De Romeinen dachten Malcolm afgelopen zomer binnen te hebben, maar tot hun verbijstering kwam hij nooit aan in Rome.