Traoré kan spelen voor Ajax

De spits uit Burkina Faso, die deze maand werd overgenomen van Ajax Cape Town en voor 3,5 jaar tekende, was dinsdag nog in Kaapstad om zijn werkvergunning in orde te maken. Direct nadat zijn papieren in orde waren gemaakt, vloog hij terug naar Amsterdam, om zich gisteren weer te melden bij zijn nieuwe club.

Daardoor was hij op tijd terug en ligt een officieel Ajax-debuut in het verschiet. Traoré is speelgerechtigd en zou al minuten kunnen maken voor Jong Ajax in de Eerste Divisie (vrijdag op bezoek bij RKC Waalwijk) of bij de wedstrijdselectie van Erik ten Hag kunnen zitten voor het thuisduel met SC Heerenveen. Traoré was al mee op trainingskamp naar Orlando en speelde mee in de Florida Cup.