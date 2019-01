Video: tennisster ’bedankt’ publiek met middelvinger

De tennisster uit Kazachstan, die bekend staat om het geven van bijzonder handrukken aan haar opponentes, liet zich van haar slechtste kant zien na haar nederlaag tegen Belinda Bencic in de tweede ronde van de Australian Open.

Gefrusteerd door haar verlies in drie sets en het feit dat het publiek voornamelijk op de hand was van Bencic besloot ze bij het verlaten van de baan haar middelvinger op te steken.

Na haar eersterondepartij had Poetintseva ook al een opmerkelijke actie in petto. Barbora Strycova werd het slachtoffer van een Donald Trump-achtige handdruk van de in Moskou geboren tennisster.