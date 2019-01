Halep herrijst in Melbourne

De nummer één van de wereld verslikte zich in de tweede ronde zeer verrassend in de Amerikaanse Sofia Kenin. Halep kwam tegen de Amerikaanse nummer 37 van de wereld met 2-4 achter in de derde set, maar herstelde zich knap: 6-3, 6-7 (5) en 6-4.

De zege op haar twintigjarige tegenstandster betekent een enorme opkikker voor Halep. ’s Werelds beste tennisser verslikte zich tijdens haar eerste toernooi van 2019 al in Ashleigh Barty. De winnares van Roland Garros miste het einde van het afgelopen seizoen met een rugblessure.

Sofia Kenin kan de klus net niet klaren. Ⓒ AFP

Door haar afwezigheid bij de WTA Finals mocht Kiki Bertens haar debuut maken bij het eindejaarstoernooi. Bertens bereikte direct de halve finales. In Australië vloog de Nederlandse er woensdag in de tweede ronde uit.

Osaka wel soepel door

Naomi Osaka plaatste zich soepeltjes voor de tweede ronde. De nummer vier van de wereld, vorig jaar winnares van de US Open, versloeg Tamara Zidansek uit Slovenië in twee sets: 6-2 6-4. In de eerste ronde had Osaka met vrijwel dezelfde cijfers gewonnen van de Poolse Magda Linette (6-4 6-2).

De 21-jarige Japanse treft in de derde ronde Hsieh Su-wei uit Taiwan. De nummer 28 van de plaatsingslijst schakelde de Duitse Laura Siegemund uit (6-4 6-4).

Elina Svitolina, als zesde geplaatst, bereikte de volgende ronde met een zege op Viktoria Kuzmova uit Slowakije: 6-4 6-1. De tennisster uit Oekraïne strandde vorig jaar in de kwartfinales, haar beste prestatie tot nu toe op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië klopte na een valse start de Amerikaanse Madison Brengle (4-6 6-1 6-0) en treft nu Camila Giorgi uit Italië.