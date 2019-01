Schuurs en Mattek-Sands al klaar bij Australian Open

Samen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, sinds enkele weken haar vaste dubbelpartner, verloor ze in drie sets van Elise Mertens uit België en de Wit-Russische Arina Sabalenka: 2-6 6-3 3-6.

Schuurs en Mattek-Sands, die in de beslissende set met 2-0 voor stonden en dicht bij een 3-0-voorsprong waren, waren als vijftiende geplaatst in Melbourne. Ze speelden vorige week in Sydney voor het eerst samen en bleven toen in de kwartfinales steken.

Een groot deel van vorig seizoen vormde Schuurs een koppel met uitgerekend Mertens, die de Limburgse te kennen gaf in 2019 de voorkeur aan het enkelspel te geven. Schuurs en Mertens haalden de WTA Finals in Singapore. In totaal won Schuurs in 2018 zeven dubbeltitels.