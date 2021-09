Louis van Gaal gooit Jurriën Timber uit de basis, herkansing Steven Berghuis

Zeker is dat Steven Berghuis weer in de basis begint, zo verklapte de bondscoach. „Ik heb hem gesproken en aangegeven wat hij beter moet doen, en wat hij moet laten. Hoe Timber de rechtsbackpositie inkleedde, hielp ook niet. Maar in mijn ogen is hij de beste rechtsbuiten, in Nederland en daarbuiten”, verklaarde Van Gaal.

Jurriën Timber verdwijnt uit de basis. Denzel Dumfries, op het EK een van de uitblinkers bij Oranje, komt terug in de ploeg. De van Internazionale naar PSV verkaste verdediger heeft nog weinig wedstrijdritme.

De Ligt of Van Dijk

Het is vooral de vraag of Virgil van Dijk of Matthijs de Ligt naast Stefan de Vrij in het centrum belandt. De verdediger van Internazionale staat wel sowieso in de basis, verklaarde Van Gaal. De 70-jarige bondscoach mist zaterdag de geschorste Daley Blind tegen Montenegro.

„Je zult zien wie er links in het centrum staat. Natuurlijk heb ik daarover gesproken met Virgil. Dat gaan jullie morgen zien of hij speelt. Iedereen is fit”, vertelde Van Gaal. „Montenegro zal op dezelfde wijze als Noorwegen spelen. Dat moeten we oplossen, en daar hebben we ook op getraind.”

Turkije koploper

Turkije is nog steeds koploper van poule G van de WK-kwalificatie, met een voorsprong van 1 punt op Nederland, Noorwegen en Montenegro. Oranje speelt dinsdag tegen Turkije in de Johan Cruijff ArenA.

