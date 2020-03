AZ deelt Ajax mokerslag uit in ArenA

Een vroege treffer van Myron Boadu gooide de topper binnen vier minuten meteen open. Een slechte bal van Daley Blind werd onderschept door Fredrik Midtsjø, die Boadu de diepte instuurde. De spits ontdeed zich van Perr Schuurs en schoof de bal beheerst via de paal binnen.

In de achtervolging

En net als tegen Getafe moest Ajax dus weer na een vroege tegentreffer in de achtervolging. Hakim Ziyech was in de basis begonnen en kreeg na tien minuten de kans via een volley, maar raakte de bal niet goed. Ook Nicolas Tagliafico dook op voor het vijandelijke doel, maar kopte de bal naast. De grootste kans op een treffer was halverwege de eerste helft voor de bezoekers. Een vlijmscherpe counter kwam via Calvin Stengs en Oussma Idrissi bij Midtsjø, maar de middenvelder stuitte op André Onana.

Ook oud-Ajacied Dani de Wit was gevaarlijk namens AZ, hij vuurde met links rakelings naast. En op slag van rust kreeg Boadu een enorme mogelijkheid op zijn tweede goal, maar na opnieuw een vlijmscherpe counter trof de enkelvoudig international weer Onana op zijn weg. Ajax kwam amper tot kansen en kwam niet veel verder dan een volley van Carel Eiting die over vloog.

Ajax gered door VAR

Na rust stond Onana opnieuw op zijn post toen Idrissi zich in het strafschopgebied vrij kapte en hard in schoot. Idrissi leek na ruim een uur het duel te beslissen, toen hij een prachtige aanval via Stengs en Jonas Svensson feilloos afwerkte. Ajax werd echter gered door de videoscheidsrechter, die had gezien dat Boadu aan het begin van de aanval de bal met de arm had meegenomen. De goal werd geannuleerd en de Amsterdammers bleven in leven.

Maar het was uitstel van executie voor de formatie van Erik ten Hag, die opnieuw een off-day beleefde. AZ-keeper Marco Bizot voorkwam eerst met een reflex de gelijkmaker van Tagliafico, en Teun Koopmeiners stond vervolgens met een lange pass aan de basis van de 0-2. Idrissi profiteerde van verkeerd timen van Lisandro Martinez en verschalkte Onana met een boogbal die binnen stuiterde.

Frustraties bij Ziyech

Ten Hag bracht vervolgens nog Klaas-Jan Huntelaar in een poging iets te forceren, maar ook de routinier kon de ommekeer niet meer bewerkstelligen. Ziyech, wiens plaats Huntelaar tien minuten voor tijd innam, reageerde uiterst teleurgesteld en was zichtbaar gefrustreerd na zijn vervanging. Door de nederlaag moet Ajax AZ nu weer naast zich dulden aan kop van de ranglijst, al is hebben de Amsterdammers nog wel tien goals voordeel in het doelsaldo.

