Spelers FC Twente leveren per direct deel salaris in

De directie zelf deed dat al eerder, met het overige personeel wordt nog gesproken. Ook FC Twente heeft het financieel moeilijk, nadat als gevolg van de strijd tegen het coronavirus het seizoen vroegtijdig is beëindigd.

„Dit seizoen komen we door het niet spelen van de laatste vier thuiswedstrijden uit op een tekort van ongeveer 2 miljoen euro”, zegt Van der Kraan. „Mochten we het nieuwe seizoen tot en met december niet met publiek kunnen spelen dan betekent dat een omzetverlies van 35 tot 40 procent als we het beleid niet wijzigen. Met een jaaromzet van 25 miljoen euro kan iedereen uitrekenen dat dat geen sinecure is. We lagen financieel mooi op koers, maar zullen in het nieuwe seizoen met wedstrijden zonder publiek een forse stap terug moeten doen. Toch ben ik ervan overtuigd dat we samen deze periode doorkomen.”