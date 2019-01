Dembélé van Tottenham naar Guangzhou R&F

De 31-jarige Dembélé gaat voetballen bij Guangzhou R&F, de club waarmee Ajax een samenwerkingsverband heeft. Ed Engelkes, oud-trainer van de vrouwenploeg van Ajax, werkt als technisch directeur bij de ambitieuze club uit China.

Dembélé kwam dit seizoen mede door fysieke problemen pas tien keer in actie voor de Spurs in de Premier League. De oud-speler van Willem II en AZ speelde 6,5 jaar voor de ploeg uit Londen. De 82-voudig international van België kwam in 250 wedstrijden tot tien doelpunten.

Guangzhou R&F, niet te verwarren met topclub Guangzhou Evergrande, eindigde afgelopen jaar op de tiende plaats in de Super League. Dembélé volgt het spoor naar China van landgenoot Yannick Carrasco, die een jaar geleden Atlético Madrid verruilde voor de Chinese club Dalian Yifang.