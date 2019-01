Williams toont topvorm op weg naar record

De winnares van 23 grandslamtoernooien gunde de 24-jarige Canadese geen kans: 6-2 en 6-2. Williams wil in Melbourne dolgraag het record van Margaret Court evenaren. De Australische veroverde in haar loopbaan in totaal 24 grandslamtitels.

In de volgende ronde treft de zevenvoudig winnares van de Australian Open de Oekraïense Dajana Jastremska. Zij verraste de als 23e geplaatste Carla Suárez-Navarro in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1).

Eugenie Bouchard is kansloos. Ⓒ AFP

De 37-jarige Williams won in het verleden al zeven keer Down Under. In 2017 veroverde ze bij de Australian Open voor de laatste keer een Major. Op dat moment was de Amerikaanse acht weken zwanger.

Vervolgens verdween ze een jaar van de WTA-Tour. Vorig jaar keerde Williams terug en haalde direct de finale van zowel Wimbledon als de US Open. Beide duels gingen verloren.

