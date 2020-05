Magnus Carlsen wint eigen online schaaktoernooi

De wereldkampioen uit Noorwegen versloeg in de finale de Amerikaanse grootmeester Hikaru Nakamura met 2,5 - 1,5. De eindzege was goed voor een geldbedrag van 70.000 dollar (circa 63.000 euro). Het totale prijzengeld bedroeg 250.000 dollar (226.000 euro).

De Noorse gastheer had voor de ’Magnus Carlsen Invitational’ zeven andere grootmeesters uitgenodigd, onder wie Anish Giri. De Nederlander wist zich in de groepsronde niet te plaatsen voor de halve finales, maar slaagde er nog wel in om Carlsen te verslaan. Elk duel bestond uit vier potjes rapidschaak met 15 minuten bedenktijd.

Carlsen kwam met het idee nadat het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg in maart vanwege het coronavirus halverwege was afgebroken.