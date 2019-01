Gouweleeuw verlengt contract bij Augsburg

De Noord-Hollander, die eerder bij sc Heerenveen en AZ speelde, verlengde in de zomer van 2017 zijn contract tot medio 2022. Gouweleeuw is een vaste waarde in het elftal van trainer Manuel Baum. Augsburg staat in de Bundesliga net boven de degradatiezone, op de vijftiende plaats. De ploeg hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

„We bevinden ons momenteel in een lastige situatie”, reageert Gouweleeuw op de clubsite. „Maar we zullen dit teboven komen. Ik weet zeker dat het goed komt en ik wil er alles aan doen om meer succes te behalen met deze ploeg de komende 5,5 jaar!”

Naast Gouweleeuw verlengden ook aanvoerder Daniel Baier (tot medio 2020) en de Oostenrijkse international Kevin Danso (tot medio 2024) hun contracten.