Büttner verkiest Vitesse boven Fortuna Düsseldorf

„Ik weet dat Fortuna Düsseldorf zich bij Vitesse heeft gemeld. De belangstelling is serieus, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik richt me gewoon op de tweede seizoenshelft met Vitesse. Ik ben met de club in gesprek over een nieuw contract en ik hoop dat we daar uit komen. Het streelt me wel, dat clubs interesse tonen. Het laat zien dat je goed bezig bent.”

Vitesse hervat morgen de competitie tegen Excelsior. Aanvoerder Maikel van der Werff is volledig hersteld van zijn knieblessure en keert terug in de basis. Matus Bero is absent door een lichte schouderblessure. Vitesse-trainer Leonid Slutsky hoopt dinsdag in de kwartfinale van de KNVB-beker wel een beroep op hem te kunnen doen. Tim Matavz, Charly Musonda, Arnold Kruiswijk en Hilary Gong zijn nog afwezig door blessures. Bij Excelsior wordt voormalig Vitesse-speler Thomas Oude Kotte in de basis verwacht op de positie van Hervé Matthys.