Dumoulin treft ook Aru in Giro

De Italiaanse wielrenner Fabio Aru verschijnt op 11 mei ook aan de start in Bologna. De 28-jarige klimmer van UAE Team Emirates eindigde al twee keer op het podium in de Giro: derde in 2014 en tweede in 2015.

Na twee jaar afwezigheid keerde Aru vorig jaar weer terug in de Giro. Hij stapte toen tijdens de negentiende etappe vermoeid af en sloeg daarna de Tour de France over. „Ik ben werkelijk als een wrak uit de Giro gekomen”, zei Aru destijds. „Die ronde was een nachtmerrie.” De Italiaan deed wel mee aan de Vuelta, de Spaanse ronde die hij in 2015 won, maar hij kon daarin geen rol van betekenis spelen.

Revanche

Aru aast in de komende editie van de Giro op revanche. „Ik wil de sponsoren, fans en organisatoren die toch in me bleven geloven graag terugbetalen”, aldus de Italiaan.

Dumoulin, de winnaar van 2017, heeft van de Giro zijn hoofddoel voor dit jaar gemaakt. De Limburger krijgt concurrentie van onder anderen Simon Yates, Miguel Angel López, Bauke Mollema en Egan Bernal.

