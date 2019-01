Perez: ’Dit gaat Ocon schaden’

Bij Force India werd Ocon ingeruild voor Lance Stroll. Even leek de Fransman te tekenen bij Renault, maar zijn landgenoten verrasten met Daniel Ricciardo. Door zijn banden met Mercedes maakte Ocon geen kans bij Toro Rosso en McLaren.

„Het is riskant. Een jaar langs de kant staan kan heel veel veranderen. De Formule 1 verandert elk jaar enorm”, zei Perez bij Motorsport.com. Ocon verzekerde zich nog wel van een plek als derde rijder bij Mercedes. „Hij zit daar op de goede plek, maar eigenlijk verdient hij een plek in de F1. Ocon is één van de beste coureurs in de sport.”

De samenwerking van Perez en Ocon wordt getekend door aanvaringen op de baan. „Ik vind Ocon nog wat onvolwassen, maar dat zal met de jaren wel komen”, aldus Perez.