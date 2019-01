Video: Tsonga slaat ’onmogelijke’ bal langs Djokovic

In de tweede ronde van de Australian Open speelt hij tegen de Jo-Wilfried Tsonga en in de tweede set ontstond een prachtige rally tussen de twee.

Djokovic leek een winner te slaan, maar met een uiterste krachtinspanning haalde Tsonga de bal, om die vervolgens langs de netpaal te slaan.

Het betekende meteen ook de winst van de game voor Tsonga. Dat was ook hard nodig, want de eerste set was met 6-3 een prooi voor Djokovic.